Из храма в Клинцовском районе украли пять икон XIX века

Злоумышленник вынес пять старинных икон из храма села Киваи Клинцовского района.

Кража была совершена в начале мая, сообщили в региональном УМВД. Ночью вор перекусил замок на двери храма во имя архистратига Михаила, не оборудованного пожарной сигнализацией, снял со стен пять больших образов XIX века, погрузил их в машину и уехал.

Один из жителей села услышал подозрительные звуки и вызвал полицию. Подозреваемого задержали в течение часа.

25-летний житель Клинцов рассказал, что рассчитывал выгодно продать иконы через Интернет.

Иконы после проведения экспертиз вернули настоятелю храма.

«Отец Александр от имени всех прихожан горячо поблагодарил стражей порядка, профессиональные действия которых не позволили похищенным образам затеряться в частных коллекциях на просторах России», – отметили в УМВД.