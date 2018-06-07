На Чкалова в Брянске столкнулись две машины: есть пострадавшие

Крупная авария произошла утром 9 июня в Фокинском районе Брянска.

Как сообщает региональное ГУ МЧС, в двенадцатом часу на улице Чкалова столкнулись два автомобиля. На место оперативно прибыли полицейские, медики и спасатели. Последним пришлось смывать горюче-смазочные материалы с проезжей части.

По данным МЧС, «в результате ДТП есть пострадавшие». Об их состоянии в ведомстве не сообщают.

Информации от ГИБДД пока не поступало.