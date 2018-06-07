Маршрутка перевернулась после ДТП на Чкалова в Брянске

Маршрутка перевернулась в результате аварии в Фокинском районе Брянска.

Напомним, ДТП произошло в двенадцатом часу утра на улице Чкалова. Фото и видео с места происшествия в соцсетях опубликовали очевидцы. «Авария на улице Чкалова. Маршрутка лежит на боку», – сообщает их автор.

Ранее в региональном ГУ МЧС сообщили о нескольких пострадавших. Информации от ГИБДД о причинах аварии, числе жертв и пострадавших по-прежнему пока не поспупало.



