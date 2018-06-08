В ДТП под Брянском разбиты две машины, пострадавших доставали очевидцы

Крупная авария произошла вечером 9 июня под Брянском.

Как сообщают в соцсетях очевидцы, на трассе Брянск – Смоленск, в районе Глинищево, столкнулись Toyota Land Cruiser и Nissan. Уда был такой силы, что обе машины превратились в груду металлолома.

Мужчину, находившегося в Nissan, из искореженной и дымящейся машины до приезда медиков и спасателей пытались извлечь очевидцы. Как рассказала жена пострадавшего, сейчас он находится в реанимации в тяжелом состоянии. Также пострадала женщина, сидевшая в Toyota.

«Ниссан» горел сильно, вокруг очень много огнетушителей валялось, потушили и начали ломать дверь, сломали, а мужчину вытащить не смогли, был зажат торпедой и двигателем, говорил, что сильно ноги болят. Из «Тойоты» водитель почти в порядке (виновник ДТП), только спина сильно болела. Пожилую женщину достали из «Тойоты», сама вылезти не смогла, ссадины, ушибы и боль в ребрах. Скорая с Глинищево ехала не меньше 20 минут, хотя там 3 километра прямой дороги, потом еще через 10-15 минут приехали ДПС, и за ними спасатели, вырезать водителя «Ниссана», – сообщают очевидцы происшествия.

Один из них рассказал, что «внедорожник летел, как угорелый, этот мужик на легковой не виноват».

По предварительным данным, погибших нет. Официальной информации о происшествии пока не поступало.