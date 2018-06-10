В Брянске из Десны достали тело 41-летней женщины

Ремонт площадки у Центрального универмага, расположенного на улице Октябрьской революции, стартовал в областном центре 9 июня, сообщило издание «КП-Смоленск».

Утром 10 июня недалеко от торгового центра «Макси» могла случиться серьезная авария, люди выходили из вагона трамвая и едва не пострадали, которые чуть-чуть отошли от транспорта.

Автомобили Ford и BMW столкнулись в Десногорске между четвертым и третьим микрорайонами города 9 июня, сообщил Смоленский автопортал со ссылкой на соцсети.

УАЗ и Mitsubishi Lancer столкнулись на 419-м километре трассы «А-130» 10 июня в Шумячском районе Смоленской области, в результате аварии несколько человек получили серьезные травмы.

Жители Ярцева пожаловались на неизвестного хулигана, который расстрелял птиц во дворе дома 29 по улице Металлургов, сообщил паблик «Подслушано в Ярцево».

ДТП с участием большегруза произошло в Рославльском районе Смоленской области 11 июня, сообщила группа «Roslavlmotor - Автопортал Рославля» в соцсети «Вконтакте».

Трагедия произошла в Володарском районе Брянска. Тело находилось в необорудованном для купания месте (на фото), сообщает региональное ГУ МЧС. Из воды его извлекли водолазы Центральной спасательной станции.

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