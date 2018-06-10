Поиск по сайту

В Брянске из Десны достали тело 41-летней женщины

Опубликовано Вчера, 09:00

Вечером 10 июня в Десне обнаружили тело 41-летней женщины.

Трагедия произошла в Володарском районе Брянска. Тело находилось в необорудованном для купания месте (на фото), сообщает региональное ГУ МЧС. Из воды его извлекли водолазы Центральной спасательной станции.

Причины и обстоятельства гибели женщины устанавливаются.

 3310
Обсуждение
Комментарии для сайта Cackle
Другие новости по теме:
  • «Он был в одежде»: в Брянске из Десны достали тело 33-летнего мужчины
  • Из Десны в Брянске достали тело 41-летнего мужчины
  • В Брянске из Десны достали тело 26-летнего мужчины
  • В Брянске из Десны достали тело мужчины
  • В Бежице в Десне утонул 61-летний мужчина
    •
    Новости регионов
    Фура в Рославльском районе раздавила две легковушки
    19:46:23 11-06-2018
    ДТП с участием большегруза произошло в Рославльском районе Смоленской области 11 июня, сообщила группа «Roslavlmotor - Автопортал Рославля» в соцсети «Вконтакте».
    Неизвестные стреляли в птиц во дворе высотки в Ярцеве - соцсети
    18:26:59 11-06-2018
    Жители Ярцева пожаловались на неизвестного хулигана, который расстрелял птиц во дворе дома 29 по улице Металлургов, сообщил паблик «Подслушано в Ярцево».
    В Шумячском районе случилась серьезная авария с участием авто «УАЗ»
    13:42:43 11-06-2018
    УАЗ и Mitsubishi Lancer столкнулись на 419-м километре трассы «А-130» 10 июня в Шумячском районе Смоленской области, в результате аварии несколько человек получили серьезные травмы.
    Мужчина и женщина серьезно пострадали во время аварии в Десногорске
    16:51:41 10-06-2018
    Автомобили Ford и BMW столкнулись в Десногорске между четвертым и третьим микрорайонами города 9 июня, сообщил Смоленский автопортал со ссылкой на соцсети.
    Жительница Смоленска чуть не погибла при выходе из трамвая
    16:22:52 10-06-2018
    Утром 10 июня недалеко от торгового центра «Макси» могла случиться серьезная авария, люди выходили из вагона трамвая и едва не пострадали, которые чуть-чуть отошли от транспорта.
    Площадку у ЦУМа в Смоленске начали приводить в порядок
    17:04:57 09-06-2018
    Ремонт площадки у Центрального универмага, расположенного на улице Октябрьской революции, стартовал в областном центре 9 июня, сообщило издание «КП-Смоленск».
    Лента новостей
    Вчера, 11:00
    Брянского таможенника осудят за взятку в 35 тысяч рублей
    Вчера, 09:00
    В Брянске из Десны достали тело 41-летней женщины
    10-06-2018, 15:00
    Полиция ищет очевидцев гибели 16-летнего велосипедиста под Брянском
    10-06-2018, 13:03
    Полуголая девушка станцевала у дороги в Брянске (ФОТО)
    10-06-2018, 13:00
    Андрей Караулов рассказал о фантастическом брянском губернаторе
    10-06-2018, 11:30
    ФК «Тосно» брянского депутата Пайкина прекратил существование
    10-06-2018, 11:04
    Из Брянска улетел первый с 2014 года самолет в Анталью (ФОТО, ВИДЕО)
    10-06-2018, 10:38
    В ДТП под Брянском разбиты две машины, пострадавших доставали очевидцы (ВИДЕО)
    9-06-2018, 19:00
    В Брянске троллейбусные проездные будут действовать в автобусе № 25
    9-06-2018, 18:30
    Из храма в Клинцовском районе украли пять икон XIX века
    9-06-2018, 18:00
    В Клинцах сожгли фарш, сало и колбасу
    9-06-2018, 17:20
    В День России в Брянске перекроют движение
    9-06-2018, 16:40
    Кубареву предложили сделать у набережной в Брянске «гальюн на воде»
    9-06-2018, 16:00
    35-летний брянец получил два года за порно в соцсети
    9-06-2018, 15:20
    Брянский чиновник – защитник природы попался на браконьерстве
    9-06-2018, 14:40
    Маршрутка перевернулась после ДТП на Чкалова в Брянске (ФОТО, ВИДЕО)
    9-06-2018, 14:00
    На Калинина в Брянске произошли две массовые аварии (ВИДЕО)
    9-06-2018, 13:20
    «Что это было?»: в Брянске зазевавшийся мотоциклист въехал в маршрутку (ВИДЕО)
    9-06-2018, 12:40
    На Чкалова в Брянске столкнулись две машины: есть пострадавшие
    9-06-2018, 12:00
    В Трубчевске женщина убила мужа, отказавшегося делать ремонт
    9-06-2018, 11:20
    Пауков-птицеедов, найденных у детской площадки в Брянске, приютил полицейский (ФОТО)
    9-06-2018, 10:40
    Брянский студент, укравший у инкассатора миллион рублей, получил 8 лет
    9-06-2018, 10:00
    «Просто взрыв»: на Московском проспекте в Брянске полыхала машина (ВИДЕО)
    9-06-2018, 09:30
    Мэрия: проезд в общественном транспорте Брянска дешевле, чем у соседей
    9-06-2018, 09:00
    В Брянске начинающий водитель сбил во дворе девочку
    ЕЩЕ НОВОСТИ
    9-06-2018, 10:53
    Мираторг завоевал бизнес-премию «Компания года 2017»
    9-06-2018, 10:47
    МЖД на 30% увеличила отправку грузовых составов в рамках сервиса «грузовой поезд по расписанию» с начала года
    8-06-2018, 11:16
    «Мираторг» провел на своей площадке экскурсию для студентов МГУ
    7-06-2018, 11:08
    «Мираторг» построит на Брянщине новую линию по производству супов и эксклюзивных соусов
    6-06-2018, 16:13
    Акция «Внимание, переезд!» пройдёт в Брянском регионе МЖД в рамках Международного дня привлечения внимания к железнодорожным переездам
    Актуальные темы
    Новости Общество
    Полуголая девушка станцевала у дороги в Брянске
    Новости Происшествия
    Маршрутка перевернулась после ДТП на Чкалова в Брянске
    Новости Общество
    Кубареву предложили сделать у набережной в Брянске «гальюн на воде»
    Общество О главном
    Прокуратура Брянска требует от Тимошковых разрешения на ввод ТРЦ
    Политика О главном
    Андрей Караулов рассказал о фантастическом брянском губернаторе
    Новости партнёров
    Колонка УФАС
    Задавайте вопросы, УФАС на связи
    Реклама на платежках? Только социальная!

    В адрес Брянского УФАС России все чаще поступают заявления и обращения от граждан о распространении рекламы на платежных документах для внесения платы за жилищно-коммунальные услуги. Законно ли такое распространение рекламы на платежных документах поясняет заместитель руководителя-начальник отдела естественных монополий и рекламы Наталья Александровна Новикова.

    Ростелеком новости
    Минстрой России и «Ростелеком» подписали соглашение о сотрудничестве по реализации направлений концепции «Умный город»

    Минстрой России и «Ростелеком» подписали соглашение о сотрудничестве по реализации направлений концепции «Умный город»Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстрой России) и ПАО «Ростелеком» заключили Соглашение о сотрудничестве.
    РЖД новости
    МЖД на 30% увеличила отправку грузовых составов в рамках сервиса «грузовой поезд по расписанию» с начала года

    МЖД на 30% увеличила отправку грузовых составов в рамках сервиса «грузовой поезд по расписанию» с начала годаВ январе – мае 2018 года в рамках услуги «грузовой поезд по расписанию» со станций Московской железной дороги было отправлено более 760 грузовых составов, что на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В первую очередь это контейнерные поезда, курсирующие в направлении Сибири, Якутии и дальневосточные регионы Российской Федерации.

    МРСК новости
    Энергетики МРСК Центра и МРСК Центра и Приволжья приведены в повышенную готовность в связи с непогодой

    5 июня в ряде регионов Центральной России и Приволжья ухудшились погодные условия: циклон из Арктики принес сюда дожди, грозы и сильный ветер. По сообщениям Росгидрометцентра, в ближайшие дни непогода может сохраниться.

    РЖД новости
    Готовые квартиры в таунхаусах «Надежды» по 3 999 000 рублей

    ГК «Надежда» предлагает выгодно приобрести квартиры в сданных загородных таунхаусах коттеджного поселка «Андреевский парк», расположенный наверху 10-го микрорайона в Брянске. Стоимость элитного жилья – 3 999 000 рублей.


    Опора России
    В Брянске стартовал Федеральный проект.

    В Брянске стартовал Федеральный проект.12 марта состоялся старт федерального образовательного проекта «Мама – предприниматель», который продлится 5 дней и по окончании, 16 марта Экспертным Советом будет определена победительница, которой будет вручен приз в сумме 100 тысяч рублей на воплощение бизнес-идеи.