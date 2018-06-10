Жители брянского поселка спасли человека при пожаре
Жители поселка Ивот Дятьковского района спасли человека из горящего дома.
Пожар на улице Красная Заря в Ивоте произошел в восьмом часу вечера 11 июня, сообщает региональное ГУ МЧС.
Пожарные прибыли на место в 19.38, через четыре минуты после вызова (на фото Брянского МЧС). К этому времени по всей площади горел частный жилой дом размером 6 на 10 метров. Усилиями местных жителей был спасен один человек.
Пожарные потушили дом в 20.42. О пострадавших в МЧС не сообщают. Причина возгорания устанавливается.
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