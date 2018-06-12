На Конотопской в Брянске сгорел сарай

Днем 12 июня в Фокинском районе Брянска сгорел сарай.

Пожар произошел около 16.00 на улице Конотопской, сообщает региональное ГУ МЧС.

Пожарные прибыли на место и приступили к тушению в 16.12, через шесть минут после вызова. К этому времени по всей площади горела крыша сарая, была угроза дальнейшего распространения огня.

Пожар удалось потушить в 16.24. По данным МЧС, пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается.