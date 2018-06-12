В Брянске под припаркованной во дворе машиной разверзлась земля

В Брянске припаркованная во дворе машина ушла под землю.

ЧП произошло 12 июня у дома № 21 по улице Севской в Фокинском районе. О нем в соцсетях рассказал владелец автомобиля Андрей Талкин.

«Поставил машину вечером во дворе, а утром после дождика меня ждало шоу каскадеров по-брянски, – сообщил водитель. – Вроде как кто-то же должен бы отвечать за подобный экстрим, а кому жаловаться-то?».

По его словам, о том, что машина начала провалиться под землю, его успели предупредить «добрые, неравнодушные соседи». Иномарку, хоть и не без труда, удалось вытащить.

«Это не дрожь земли – это низкий уровень работы ЖКХ и их подрядных организаций, которые выполняют ремонт во дворах. Не хочется верить, что наши жители должны платить за такие случаи, там дважды и трижды все оплачено по тарифу», – также отмечает автомобилист.



