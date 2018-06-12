В Брянске водитель гибрида прокатился по тротуару

В Брянске сняли на видео автомобилиста, проехавшего по тротуару.

Инцидент произошел в районе площади Партизан. Запись в соцсетях опубликовал один из очевидцев. «А что, так можно было?» – удивляется он.

На видео видно, как водитель гибридного автомобиля Toyota Prius выехал на проспект Ленина с пешеходной зоны у фотоателье.

Интернет-пользователи вспоминают свои познания ПДД и спорят о допустимости такого маневра.

«А почему нельзя? Там нет другой возможности подъехать. Для погрузки-разгрузки вещей это единственный путь», – пишут защитники водителя.

«Видя, как рьяно пытаются нарушителя защитить, можно сделать некоторые выводы о культуре вождения в этом городе», – отмечают их оппоненты.

«Нам «СтопХам» нужен», – также считают горожане.