Кабель под напряжением устраивает «светошоу» в Брянске

В Брянске оборвавшийся электрический кабель искрит на крыше здания.

Обрыв произошел на улице Вяземского в Володарском районе, сообщают в соцсетях местные жители.

«От порывов ветра задевает крышу здания... Такое светошоу происходит примерно с 15 часов. Видео снимал в 12 июня в 21.45... И всем по фиг!» – жалуется автор видео.

По его словам, энергетики на сообщение о ЧП не отреагировали. «Пожарные приехали, постояли минут 10, развернулись и уехали. Здание находится в 10-15 метрах от жилого дома. Так и живем», – рассказал он.

Комментируя запись, горожане отмечают, что «пока кого-нибудь током не пришибет, движения будет ноль».