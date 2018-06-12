При пожаре на Дзержинского в Брянске спасли шесть человек

Шесть человек спасены при пожаре в Фокинском районе Брянска.

Как сообщает региональное ГУ МЧС, в первом часу 13 июня на улице Дзержинского загорелась квартира. Пожарные прибыли на место через две минуты после вызова, в 12.14, и запросили дополнительную помощь.

Квартиру тушили с помощью двух ручных пожарных стволов, работало два звена газодымозащитной службы.

Шесть человек, по данным МЧС, были спасены.

Потушить пожар удалось в 12.30. Пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается.