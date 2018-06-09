В Советском районе Брянска ночью горел нежилой дом

В ночь на 14 июня загорелся нежилой частный дом в Советском районе Брянска.

Пожар произошел в первом часу на переулке Республиканском, сообщает региональное ГУ МЧС.

Прибыв на место в 0.49, через четыре минуты после вызова, пожарные обнаружили, что горит крыша дома. Потушить ее удалось лишь в 1.24.

По данным МЧС, в результате пожара никто не пострадал. Его причина устанавливается.