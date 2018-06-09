Под Навлей столкнулись две машины: есть пострадавший

Крупная авария произошла днем 13 июня в Навлинском районе.

Как сообщает региональное ГУ МЧС, в первом часу на 406-м километре трассы Украина столкнулись два легковых автомобиля. Судя по фото, сделанном брянскими спасателями, одна из машин превратилась в груду металлолома.

«В результате ДТП есть пострадавший», – также сообщили в МЧС. Его деблокировали из поврежденного автомобиля.

По словам очевидцев, столкнулись «Рено Логан» и «Ниссан». «В «Логане» зажало мужика сильно», – рассказали они.

Информации от ГИБДД о причинах аварии, числе жертв и пострадавших пока не поступало.