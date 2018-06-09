В Вязьме пропала 26-летняя жительница Брянской области

Родные разыскивают 26-летнюю уроженку Брянской области Наталью Артюхову.

Девушка пропала 13 мая в Вязьме Смоленской области, где она жила вместе с мужем.

По словам родственников Натальи, она «ушла от мужа в домашней одежде». «Рассталась с мужем в районе водоканала, и больше ее никто не видел», – также сообщили они.

В Брянской области у девушки живет маленькая дочь.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Натальи Артюховой, просят звонить по телефонам: 8-919-193-62-51, 8-910-293-38-65 – или в полицию.