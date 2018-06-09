Пожарные и «Мираторг» тушат торфяной пожар в Брянской области

Авария с участием иномарок Cherry и Audi, случившаяся в областном центре 14 июня, стала причиной остановки трамваев, сообщили подписчики паблика «drive 2 smolensk» в соцсети.

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Неприятный сюрприз на дороге в виде ямы ожидает смоленских автомобилистов на улице Соболева, сообщил паблик «Черный список. Смоленск» в соцсети.

По данным МЧС, на площади 0,02 гектара в Погарском районе горит торфосодержащая почва (на фото). Угрозы населенным пунктам нет, расстояние до ближайшей деревни – Бугаевки – 2 километра.

На месте работают пожарные, представители администрации и сельскохозяйственных компаний «Мираторг» и «Большевик».

Как сообщает региональное ГУ МЧС, в 10.00 на пульт оперативного дежурного поступила информация о запахе торфа в районе деревни Бугаевка.

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