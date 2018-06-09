Избивший сожительницу брянец наутро нашел ее тело

В Клинцах в результате семейного конфликта погибла 43-летняя женщина.

Как сообщает региональное СУ СК РФ, по подозрению в причинении смерти по неосторожности задержан 38-летний житель села Займище, сожитель погибшей.

По версии следствия, вечером 10 июня пьяный мужчина поссорился с сожительницей и жестоко избил ее. Утром он обнаружил женщину без признаков жизни.

Сейчас решается вопрос о заключении подозреваемого, ранее уже судимого, под стражу.