Машина сгорела в Советском районе Брянска

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Неприятный сюрприз на дороге в виде ямы ожидает смоленских автомобилистов на улице Соболева, сообщил паблик «Черный список. Смоленск» в соцсети.

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