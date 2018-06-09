В Брянске пропала 80-летняя пенсионерка

В Брянске пропала 80-летняя Тамара Александровна Прохоренко.

13 июня она ушла из дома в Фокинском районе в неизвестном направлении – с тех пор ее местонахождение неизвестно, сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт».

Пожилая женщина дезориентирована и нуждается в медицинской помощи. Может находиться в любом районе Брянска.

Приметы: рост 165 сантиметров, седые волосы, серо-голубые глаза.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Тамары Прохоренко, просят звонить по телефонам: 8-800-700-54-52 и 112.