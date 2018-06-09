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В Брянске насмерть сбили 14-летнюю девочку, водитель неизвестен – очевидцы

Опубликовано Сегодня, 12:00

14-летняя девочка погибла в результате ДТП в Бежицком районе Брянска.

О трагедии в соцсетях рассказали очевидцы. Она произошла вечером 14 июня на улице XXII Съезда КПСС рядом с нерегулируемым пешеходным переходом.

По словам свидетелей ДТП, девочку, переходившую дорогу в неположенном месте, сбила черная «Мазда». «Удар был сильный, все стекло в крови, бампера практически не было», – сообщают они.

Школьница была жива еще несколько минут после удара.

Очевидцы спорят о том, кто находился за рулем машины, ехавшей, по их словам, с большой скоростью. С водительской стороны из автомобиля, рассказали они, выбрались мужчина и девушка.

«Там мужчина за рулем был. Женщина сидела на пассажирском, на ее сторону пришелся удар, может, поэтому она вышла с водительского сиденья», «Сбила девушка, но вину берет на себя мужик... Видно, блатные, ничего им не будет», «Это точно Сивакова + Дзюбо, дубль 2. Только ребенка уже не вернуть», – пишут очевидцы.

Родные погибшей разыскивают записи с авторегистраторов проезжавших мимо машин. Свидетелей смертельного ДТП просят звонить тете девочки по телефону +7-920-607-79-45.

Официальной информации о случившемся пока не поступало.

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