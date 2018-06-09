Машина провалилась в яму в Володарском районе Брянска

В Брянске очередной автомобиль ушел под землю.

14 июня ЧП произошло на улице Димитрова в Володарском районе, сообщают в соцсетях очевидцы. Водитель легковой машины припарковался на обочине и передним колесом угодил в промоину.

«По ходу, Брянск уходит под землю. Люди, будьте осторожны! В связи с последними провалами», – призвал горожан автор фото.

Напомним, 12 июня земля разверзлась под машиной, припаркованной в Фокинском районе Брянска.