В Брянске в яме застряла третья за неделю машина

Дороги и дворы Брянска продолжают собирать «автомобильную» дань.

Утром 15 июня в большую яму в асфальте передним колесом угодил «ВАЗ». На этот раз ЧП произошло у дома № 64 по переулку Гончарова в Бежицком районе.

Снимки возмущенные местные жители выложили в соцсети с подписью «Обвалы продолжаются». По их словам, коммунальщики проблему игнорируют.

Напомним, это третья «автожертва» в Брянске за эту неделю. Ранее в яму провалилась машина на улице Димитрова в Володарском районе. Пожалуй, больше остальных не повезло автомобилисту из Фокинского района, где во дворе по улице Севской под машиной буквально разверзлась земля.