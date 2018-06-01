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Брянский заключенный напал на охранника во время обыска

Опубликовано Сегодня, 19:00

23-летний заключенный избил охранника брянской колонии.

О рассмотренном в суде уголовном деле о применении насилия к сотруднику места лишения свободы сообщили в региональной прокуратуре.

Инцидент произошел 18 января. Заключенный, житель Унечи, не явился на вечернюю проверку. Сотрудник колонии пришел в отряд и обнаружил у него мобильный телефон. Охранник предложил ему пройти на контрольно-пропускной пункт для обыска. Однако тот напал на сотрудника колонии и нанес ему несколько ударов по разным частям тела.

Суд приговорил заключенного к трем годам колонии строгого режима.

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