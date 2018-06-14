Авария под Почепом: пострадавших извлекали из машин

Крупная авария произошла утром 16 июня в Почепском районе.

Как сообщает региональное ГУ МЧС, в десятом часу у поселка Московский столкнулись два легковых автомобиля.

В результате ДТП, по данным МЧС, есть пострадавшие – их деблокировали из поврежденных машин. Также спасателям пришлось смывать горюче-смазочные материалы с проезжей части.

Есть ли жертвы, пока неизвестно. Также не сообщается о причинах аварии и числе пострадавших. Информации от ГИБДД не поступало.





