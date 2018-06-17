У ДК Железнодорожников в Брянске подрались пьяные подростки – очевидцы
Драка пьяных подростков произошла 17 июня в Фокинском районе Брянска.
О случившемся в соцсетях рассказали очевидцы.
«Такого я еще не видела! Среди бела дня рядом с ДК ЖД подросток избивал подростка, паренька лет 13. Драка началась еще в парке – парень рванул убегать, но другой его догнал и стал избивать. Рядом собралась толпа человек 15, но никто не останавливал. Вокруг было много взрослых, но они только потихоньку пытались увещевать, да оно и понятно – побоишься такой толпы», – сообщает одна из очевидцев Жанна.
По ее словам, конфликт спровоцировала девочка. При этом, отмечает она, «подростки были бухими, особенно девочка, которая начала драку, – на фото она спиной, стоит руки в боки перед тем, кого избивали».
«Но там были почти дети! – возмущается автор поста. – Во всяком случае мальчик, которого били. А избивали так, как бьют в боевиках. Это был воскресный вечер, народу в парке и рядом было полно. Драка началась в парке, догнал он его у детского мира – напротив детской площадки».
Жанна также рассказала, что попыталась разыскать правоохранителей, однако в пункте полиции никого не оказалось.
Новости регионов
Задавайте вопросы, УФАС на связи Реклама на платежках? Только социальная!
В адрес Брянского УФАС России все чаще поступают заявления и обращения от граждан о распространении рекламы на платежных документах для внесения платы за жилищно-коммунальные услуги. Законно ли такое распространение рекламы на платежных документах поясняет заместитель руководителя-начальник отдела естественных монополий и рекламы Наталья Александровна Новикова.
«Газпром-медиа Матч» и «Ростелеком» представляют совместный проект – телеканал «Матч! Ультра», вещание которого стартовало 13 июня. 100% эфира телеканала будет отведено главному спортивному событию лета – Чемпионату мира по футболу FIFA 2018™. Канал будет работать только во время проведения чемпионата – по 15 июля. «Ростелеком» является официальным Региональным спонсором FIFA 2018™.
В Брянском регионе Московской железной дороги началась акция «Внимание, переезд!». Она направлена на снижение количества дорожно-транспортных происшествий на железнодорожных переездах и продлится до 14 июля.
В филиале ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» подвели итоги реализации программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности за 4 мес. 2018 года. Суммарный эффект от выполнения программы составил 762,496 тыс. кВт*ч.
ГК «Надежда» предлагает выгодно приобрести квартиры в сданных загородных таунхаусах коттеджного поселка «Андреевский парк», расположенный наверху 10-го микрорайона в Брянске. Стоимость элитного жилья – 3 999 000 рублей.
12 марта состоялся старт федерального образовательного проекта «Мама – предприниматель», который продлится 5 дней и по окончании, 16 марта Экспертным Советом будет определена победительница, которой будет вручен приз в сумме 100 тысяч рублей на воплощение бизнес-идеи.