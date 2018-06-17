У ДК Железнодорожников в Брянске подрались пьяные подростки – очевидцы

Драка пьяных подростков произошла 17 июня в Фокинском районе Брянска.

О случившемся в соцсетях рассказали очевидцы.

«Такого я еще не видела! Среди бела дня рядом с ДК ЖД подросток избивал подростка, паренька лет 13. Драка началась еще в парке – парень рванул убегать, но другой его догнал и стал избивать. Рядом собралась толпа человек 15, но никто не останавливал. Вокруг было много взрослых, но они только потихоньку пытались увещевать, да оно и понятно – побоишься такой толпы», – сообщает одна из очевидцев Жанна.

По ее словам, конфликт спровоцировала девочка. При этом, отмечает она, «подростки были бухими, особенно девочка, которая начала драку, – на фото она спиной, стоит руки в боки перед тем, кого избивали».

«Но там были почти дети! – возмущается автор поста. – Во всяком случае мальчик, которого били. А избивали так, как бьют в боевиках. Это был воскресный вечер, народу в парке и рядом было полно. Драка началась в парке, догнал он его у детского мира – напротив детской площадки».

Жанна также рассказала, что попыталась разыскать правоохранителей, однако в пункте полиции никого не оказалось.