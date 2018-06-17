Пропавшую в Брянске 80-летнюю пенсионерку ищут почти неделю

В Брянске продолжаются поиски 80-летней Тамары Прохоренко.

Напомним, дезориентированная пенсионерка, нуждающаяся в медицинской помощи, пропала 13 июня в Фокинском районе. Ее ищут родные, полицейские и добровольцы из отряда «Лиза Алерт».

Очевидцы сообщают, что видели похожую женщину в ТЦ «Европа» и на проспекте Ленина. Однако до сих поиски успехом не увенчались.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Тамары Прохоренко, просят звонить по телефонам: 8-800-700-54-52 и 112.

Также в отряде «Лиза Алерт» просят откликнуться добровольцев, готовых принять участие в поисках.