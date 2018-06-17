У станции Брасово нашли артиллерийский снаряд

Житель Вязьмы подал в суд на туристическую фирму, которая предоставила ему и его семье некачественный отдых; требования частично будут удовлетворены, сообщил сайт райцентра.

Авария с иномарками случилась 18 июня на проспекте Гагарина в Смоленске, сообщил паблик drive 2 smolensk в соцсети «ВКонтакте».

К расследованию дела о гибели двоих рабочих при ремонте «Горводоканала» в Сафонове привлекли сотрудников Трудовой инспекции Смоленской области, об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СК.

Два бельчонка и пять взрослых белок, находящиеся в вольере «Лопатинского сада», живы; информация ж, которая была опубликована в паблике «Черный список. Смоленск», оказалась ложной.

Смолянка пожаловалась на поликлинику №4, которая расположена на улице Нормандии-Неман в областном центре, сообщил паблик «Черный список. Смоленск» в соцсети.

Как сообщает региональное ГУ МЧС, в лесу у станции Брасово находился 88-миллиметровый артиллерийский снаряд. На место оперативно прибыла группа спецработ Брянского пожарно-спасательного центра.

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