В Брянске девушка-водитель угодила под пожарную машину

В центре Брянска столкнулись пожарная машина и легковая иномарка под управлением девушки-водителя.

Авария произошла днем 18 июня напротив загса, на пересечении проспекта Ленина и улицы Горького в Советском районе, сообщают в соцсетях очевидцы.

«Иногда лучше пропустить танк, чем под ним париться», – подписал фото с места ДТП их автор.

«Объявляю вас мужем и женой, а теперь можете поцеловать невесту», «Не ДТП, а пошел на таран, как и положено», «Жалко пожарку, самая новая машина в Брянске», – комментируют интернет-пользователи.

Официальной информации о причинах аварии и пострадавших пока не поступало.



