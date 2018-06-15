Под Брянском горела пилорама – пожарные ехали 20 минут

Вечером 18 июня произошел крупный пожар в Брянском районе.

Как сообщает региональное ГУ МЧС, в пятом часу загорелась пилорама в поселке Стяжное. Пожарные добирались до места вызова 20 минут, прибыв в 17.05.

К этому времени на площади 30 квадратных метров горели пиломатериалы и три деревообрабатывающих станка.

Пожар потушили спустя 25 минут – в 17.30. По данным МЧС, пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается.