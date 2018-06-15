Неизвестный молотком крушил припаркованную в Брянске машину

На Смоленщине произошла трагедия – 43-летний местный житель совершил самоубийство, об этом на странице в Фейсбуке рассказал депутат областного законодательного собрания Сергей Быков.

По причине отсутствия на самолет сертификата летной годности смолянину запретили совершать полеты на Zlin Z-142, такое решение принял Промышленный суд областного центра, об этом сообщает транспортный прокурор Павел Кузнеченко.

ДТП с участием Chevrolet Orlando и автомобиля «Нива» случилось в областном центре на улице Соболева 19 июня, сообщает паблик drive 2 smolensk в соцсети.

Родственников своего отца – Василия Петровича Андреева – ищет немка из города Трир Ингрид Моритц. Как известно, семья мужчины жила на Смоленщине, об этом сообщил сайт австрийского исследовательского центра «Память».

АПХ «Мираторг», крупнейший производитель говядины в России, сообщает, что увеличил число рабочих мест в рамках межрегионального проекта расширения производства высококачественной говядины в Брянской, Орловской, Калужской, Тульской, Смоленской областях с начала 2018 года на 6% до 8593 человек.

ДТП с участием двух машин произошло в областном центре 19 июня, сообщает паблик drive 2 smolensk в соцсети.

Напомним, в конце мая неизвестные облили экскрементами «Ниссан», припаркованный у дома № 67 по проспекту Станке Димитрова.

«Ищу свидетелей, расправы над нашим автомобилем... 18.06.18 по проспекту Станке Димитрова, дом 67, около магазина «Евроторг», кто-то, предположительно молотком, бил машину «Кио Рио» черного цвета», – рассказала она.

О нем в соцсетях сообщила владелица автомобиля Наталья Рубис.

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