В Брянске неадекватный водитель с битой напал на машину

В Брянске произошел дорожный конфликт между двумя водителями.

Запись с регистратора одного из них опубликована в группе «народного контроля» «Нарушение ПДД Брянск», благодаря которой полицейские регулярно штрафуют нарушителей.

«Дата не регистраторе сбита. Произошло 13.06.2018 в 10.30. Ищем товарища на «2111», – сообщает автор записи.

На видео видно, что водитель «ВАЗа» подрезал владельца регистратора на въезде в Бежицкий район. Затем второй водитель его обогнал. Вскоре «ВАЗ» снова вырвался вперед.

За светофором в Московском микрорайоне водитель «ВАЗа» вышел из машины и, дождавшись, пока на зеленый подъедет владелец регистратора, со всей силы ударил битой, которую он достал с заднего сиденья, по лобовому стеклу.

Второй водитель, вероятно, решил не усугублять ситуацию и просто уехал, храня при этом полное молчание.

Он надеется, что на запись обратят внимание сотрудники ГИБДД, которые поставят точку в конфликте и накажут агрессивного водителя «ВАЗа».