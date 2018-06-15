В Брянске неадекватный водитель с битой напал на машину
В Брянске произошел дорожный конфликт между двумя водителями.
Запись с регистратора одного из них опубликована в группе «народного контроля» «Нарушение ПДД Брянск», благодаря которой полицейские регулярно штрафуют нарушителей.
«Дата не регистраторе сбита. Произошло 13.06.2018 в 10.30. Ищем товарища на «2111», – сообщает автор записи.
На видео видно, что водитель «ВАЗа» подрезал владельца регистратора на въезде в Бежицкий район. Затем второй водитель его обогнал. Вскоре «ВАЗ» снова вырвался вперед.
За светофором в Московском микрорайоне водитель «ВАЗа» вышел из машины и, дождавшись, пока на зеленый подъедет владелец регистратора, со всей силы ударил битой, которую он достал с заднего сиденья, по лобовому стеклу.
Второй водитель, вероятно, решил не усугублять ситуацию и просто уехал, храня при этом полное молчание.
Он надеется, что на запись обратят внимание сотрудники ГИБДД, которые поставят точку в конфликте и накажут агрессивного водителя «ВАЗа».
Новости регионов
Задавайте вопросы, УФАС на связи Реклама на платежках? Только социальная!
В адрес Брянского УФАС России все чаще поступают заявления и обращения от граждан о распространении рекламы на платежных документах для внесения платы за жилищно-коммунальные услуги. Законно ли такое распространение рекламы на платежных документах поясняет заместитель руководителя-начальник отдела естественных монополий и рекламы Наталья Александровна Новикова.
«Газпром-медиа Матч» и «Ростелеком» представляют совместный проект – телеканал «Матч! Ультра», вещание которого стартовало 13 июня. 100% эфира телеканала будет отведено главному спортивному событию лета – Чемпионату мира по футболу FIFA 2018™. Канал будет работать только во время проведения чемпионата – по 15 июля. «Ростелеком» является официальным Региональным спонсором FIFA 2018™.
В Брянском регионе Московской железной дороги началась акция «Внимание, переезд!». Она направлена на снижение количества дорожно-транспортных происшествий на железнодорожных переездах и продлится до 14 июля.
ГК «Надежда» предлагает выгодно приобрести квартиры в сданных загородных таунхаусах коттеджного поселка «Андреевский парк», расположенный наверху 10-го микрорайона в Брянске. Стоимость элитного жилья – 3 999 000 рублей.
12 марта состоялся старт федерального образовательного проекта «Мама – предприниматель», который продлится 5 дней и по окончании, 16 марта Экспертным Советом будет определена победительница, которой будет вручен приз в сумме 100 тысяч рублей на воплощение бизнес-идеи.