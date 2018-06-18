Бомж с отверткой-шилом напал на жителя брянской деревни

Бездомный с отверткой-шилом напал на жителя Дубровского района.

Как сообщает региональная прокуратура, в феврале пьяный 42-летний уроженец Рогнединского района, не имеющий постоянного места жительства, во дворе частного дома в деревне Пеклино поссорился со своим знакомым и не менее двух раз ударил его в грудь отверткой, заточенной под шило.

Жертва нападения успела оттолкнуть бездомного, а выбежавшие из дома люди отобрали у него отвертку.

Нападавшему предъявили обвинение в покушении на убийство. Ему грозит до 15 лет. Расследование уголовного дела завершено.