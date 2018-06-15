Поиск по сайту

«Девочка зазевалась»: в Брянске две машины столкнулись на неработающем светофоре

Опубликовано Сегодня, 13:00

ДТП с участием двух легковых машин произошло утром 19 июня в Советском районе Брянска.

«Станке Димитрова – Щукина. ДТП. Девочка зазевалась на неработающим светофоре и не соблюла дистанцию», - сообщает в соцсетях один из очевидцев, автор фото.

Машины получили небольшие кузовные повреждения. По предварительным данным, в результате аварии никто не пострадал. Информации от ГИБДД пока не поступало.

 570
Обсуждение
Комментарии для сайта Cackle
Другие новости по теме:
  • Три машины столкнулись на переулке Пилотов в Брянске
  • У БГИТУ в Брянске столкнулись три машины
  • Под Брянском столкнулись маршрутка и грузовик
  • ДТП парализовало движение на улице Дуки в Брянске
  • В Брянске водитель Renault въехал в учебную машину
    •
    Новости регионов
    На Витебском шоссе в Смоленске два автомобиля не поделили дорогу
    13:42:49 19-06-2018
    ДТП с участием двух машин произошло в областном центре 19 июня, сообщает паблик drive 2 smolensk в соцсети.
    АПХ «Мираторг» создал 460 рабочих мест в рамках межрегионального проекта КРС с начала 2018 года
    12:19:37 19-06-2018
    АПХ «Мираторг», крупнейший производитель говядины в России, сообщает, что увеличил число рабочих мест в рамках межрегионального проекта расширения производства высококачественной говядины в Брянской, Орловской, Калужской, Тульской, Смоленской областях с начала 2018 года на 6% до 8593 человек.
    Немка разыскивает в Смоленской области родных отца-партизана
    11:22:28 19-06-2018
    Родственников своего отца – Василия Петровича Андреева – ищет немка из города Трир Ингрид Моритц. Как известно, семья мужчины жила на Смоленщине, об этом сообщил сайт австрийского исследовательского центра «Память».
    На улице Соболева в Смоленске из-за аварии образовался затор
    09:55:44 19-06-2018
    ДТП с участием Chevrolet Orlando и автомобиля «Нива» случилось в областном центре на улице Соболева 19 июня, сообщает паблик drive 2 smolensk в соцсети.
    Жителю Смоленска суд запретил полеты на Zlin Z-142
    08:28:44 19-06-2018
    По причине отсутствия на самолет сертификата летной годности смолянину запретили совершать полеты на Zlin Z-142, такое решение принял Промышленный суд областного центра, об этом сообщает транспортный прокурор Павел Кузнеченко.
    Смолянин совершил суицид из-за микрокредита
    07:56:40 19-06-2018
    На Смоленщине произошла трагедия – 43-летний местный житель совершил самоубийство, об этом на странице в Фейсбуке рассказал депутат областного законодательного собрания Сергей Быков.
    Лента новостей
    Сегодня, 13:40
    Пенсионер погиб при пожаре в Трубчевском районе
    Сегодня, 13:00
    «Девочка зазевалась»: в Брянске две машины столкнулись на неработающем светофоре
    Сегодня, 12:30
    Брянец добился компенсации морального вреда из-за невыплаты зарплаты
    Сегодня, 12:00
    Брянцам предложили попробовать водный флайборд
    Сегодня, 11:30
    В Стародубском районе сожитель убил 62-летнюю пенсионерку скамейкой
    Сегодня, 11:00
    Для «экономии бюджетных средств» увеличат штат брянского управления дорог
    Сегодня, 10:34
    В Брянске неадекватный водитель с битой напал на машину (ВИДЕО)
    Сегодня, 10:00
    Неизвестный молотком крушил припаркованную в Брянске машину
    Сегодня, 09:30
    Еще двое брянских выпускников попались на списывании на ЕГЭ
    Сегодня, 09:00
    В Брянске маршрутчик проучил не желающего платить пассажира (ВИДЕО)
    Сегодня, 08:30
    Брянцы могут поболеть за сборную России на набережной
    Сегодня, 08:00
    Под Брянском горела пилорама – пожарные ехали 20 минут
    Вчера, 19:00
    У станции Брасово нашли артиллерийский снаряд
    Вчера, 18:20
    В Володарском районе Брянска понизят напор воды
    Вчера, 17:40
    У Свенского монастыря заложили яблоневый сад по сербской технологии
    Вчера, 17:36
    В Брянске девушка-водитель угодила под пожарную машину (ФОТО)
    Вчера, 17:00
    Брянская велогонщица стала второй на этапе Кубка России
    Вчера, 16:20
    Чиновники не нашли в Брянске веселящихся подростков в пятницу вечером
    Вчера, 15:40
    Брянские маршрутки назвали душегубками, а водителей – грубиянами
    Вчера, 15:00
    «Никого не ждать»: жители Белых Берегов превратили пустырь в футбольную площадку
    Вчера, 14:20
    Брянский депутат Валуев рассказал о тяжелой работе и курсе рубля
    Вчера, 13:40
    Брянцы хотят летать в Крым, Турцию и Калининград
    Вчера, 13:00
    Брянские волонтеры познакомились при поисках 8-летнего Кирилла и поженились
    Вчера, 12:30
    В брянских колониях не создали условий для отпусков заключенных
    Вчера, 12:00
    Пропавшую в Брянске 80-летнюю пенсионерку ищут почти неделю
    ЕЩЕ НОВОСТИ
    Сегодня, 12:18
    АПХ «Мираторг» создал 460 рабочих мест в рамках межрегионального проекта КРС с начала 2018 года
    Вчера, 15:25
    В Брянской области проходит акция по предотвращению столкновений автомобилей с поездами «Внимание, переезд!»
    Вчера, 13:27
    Побеждай всегда!
    15-06-2018, 17:36
    С Днем медицинского работника!
    15-06-2018, 16:37
    Получи достойное образование в престижном медицинском вузе Республики Беларусь!
    Актуальные темы
    Новости Происшествия
    Авария под Почепом: пострадавших извлекали из машин
    Новости На дорогах
    В Брянске хотят построить двухуровневые путепроводы
    Общество О главном
    После скандала прокуратура потребовала отменить поборы в 3-й гимназии Брянска
    Новости Общество
    Брянские маршрутки назвали душегубками, а водителей – грубиянами
    Происшествия О главном
    Полиция ищет очевидцев гибели 14-летней девочки в Брянске
    Новости партнёров
    Колонка УФАС
    Задавайте вопросы, УФАС на связи
    Реклама на платежках? Только социальная!

    В адрес Брянского УФАС России все чаще поступают заявления и обращения от граждан о распространении рекламы на платежных документах для внесения платы за жилищно-коммунальные услуги. Законно ли такое распространение рекламы на платежных документах поясняет заместитель руководителя-начальник отдела естественных монополий и рекламы Наталья Александровна Новикова.

    Ростелеком новости
    «ГПМ Матч» и «Ростелеком» представляют телеканал «Матч! Ультра», на 100% посвященный Чемпионату мира по футболу FIFA 2018™

    «Газпром-медиа Матч» и «Ростелеком» представляют совместный проект – телеканал «Матч! Ультра», вещание которого стартовало 13 июня. 100% эфира телеканала будет отведено главному спортивному событию лета – Чемпионату мира по футболу FIFA 2018™. Канал будет работать только во время проведения чемпионата – по 15 июля. «Ростелеком» является официальным Региональным спонсором FIFA 2018™.
    РЖД новости
    В Брянской области проходит акция по предотвращению столкновений автомобилей с поездами «Внимание, переезд!»

    В Брянской области проходит акция по предотвращению столкновений автомобилей с поездами «Внимание, переезд!»В Брянском регионе Московской железной дороги началась акция «Внимание, переезд!». Она направлена на снижение количества дорожно-транспортных происшествий на железнодорожных переездах и продлится до 14 июля.

    МРСК новости
    Мобильные группы Брянскэнерго борются с хищениями электроэнергии
    Мобильные группы Брянскэнерго борются с хищениями электроэнергииФилиал ПАО «МРСК Центра» - Брянскэнерго ведет планомерную борьбу по предотвращению и выявлению фактов хищения электроэнергии. В 2017 году  с целью активизации и дальнейшего повышения эффективности этой работы на предприятии были созданы мобильные группы инспекционного контроля, в состав которых вошли сотрудники отдела безопасности, управления учета электроэнергии, управления реализации услуг.
    РЖД новости
    Готовые квартиры в таунхаусах «Надежды» по 3 999 000 рублей

    ГК «Надежда» предлагает выгодно приобрести квартиры в сданных загородных таунхаусах коттеджного поселка «Андреевский парк», расположенный наверху 10-го микрорайона в Брянске. Стоимость элитного жилья – 3 999 000 рублей.


    Опора России
    В Брянске стартовал Федеральный проект.

    В Брянске стартовал Федеральный проект.12 марта состоялся старт федерального образовательного проекта «Мама – предприниматель», который продлится 5 дней и по окончании, 16 марта Экспертным Советом будет определена победительница, которой будет вручен приз в сумме 100 тысяч рублей на воплощение бизнес-идеи.