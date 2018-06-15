«Девочка зазевалась»: в Брянске две машины столкнулись на неработающем светофоре

ДТП с участием двух легковых машин произошло утром 19 июня в Советском районе Брянска.

«Станке Димитрова – Щукина. ДТП. Девочка зазевалась на неработающим светофоре и не соблюла дистанцию», - сообщает в соцсетях один из очевидцев, автор фото.

Машины получили небольшие кузовные повреждения. По предварительным данным, в результате аварии никто не пострадал. Информации от ГИБДД пока не поступало.