Пенсионер погиб при пожаре в Трубчевском районе
Пожар в Трубчевском районе унес жизнь пожилого мужчины.
Около 6.00 18 июня загорелся частный жилой дом в деревне Чижовка, сообщает региональное ГУ МЧС.
Пожарные добирались до деревни девять минут, прибыв в 6.10. К этому времени дом размером 6 на 8 метров горел по всей площади.
Потушить пожар удалось в 6.35. 66-летний хозяин дома погиб.
Причина возгорания устанавливается.
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