Лесной пожар под Навлей тушили более двух часов
Крупный лесной пожар произошел 20 июня в Навлинском районе.
Как сообщает региональное ГУ МЧС, в 18.50 поступила информация о том, что с наблюдательной вышки в районе Навлинского лесничества, в пяти километрах от поселка Новая Жизнь, обнаружено задымление.
На место оперативно прибыли сотрудники лесопожарной службы и местного пожарно-спасательного гарнизона. Угрозы населенным пунктам не было.
Пожар тушили 13 человек, было задействовано шесть единиц техники. Полностью справиться с возгоранием удалось более чем через два часа – в 21.00.
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