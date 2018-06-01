В Брянске завалили мусором припаркованную машину

В брянских дворах продолжаются автовойны.

На этот раз «жертвой» мстителей пала иномарка, припаркованная в 5-м микрорайоне, сообщают в соцсетях очевидцы. Водитель припарковал машину у мусорной площадки, чем затруднил подход к ней.

Неизвестный положил на автомобиль мешки с мусором и оставил под дворником записку: «Еще раз так поставишь машину – уедешь на эвакуаторе».

«Гуляли с детками, видели все, мужчина искал владельца авто, безуспешно, вот и решил так наказать, нехорошо, конечно, а как с такими бороться, когда на проходе ставят? Я не раз пыталась достучаться, но где ж их искать, приходилось на руках и детей, и велосипед через забор... Хотя бы номер телефона оставляли», – рассказала местная жительница.

«Нечего так ставить, есть парковка, а не центральный вход на мусорку практически перегораживать», «Потом из-за таких дебилов мусор не забирают, а потом посты строчат, что город погряз в грязи. С себя начните», – возмущаются в комментариях горожане.

Напомним, ранее в Брянске молотком разбили одну машину и облили экскрементами другую.