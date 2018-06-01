Житель брянского Бяково пойдет под суд за сон у экс-сожительницы
Жителя села Бяково Навлинского района будут судить за незаконное проникновение в квартиру бывшей сожительницы.
Инцидент произошел 14 июня на улице 30 Лет Победы в Навле, сообщает региональное СУ СК РФ.
Пьяный 41-летний мужчина в окно пробрался в квартиру, чтобы отдохнуть. Незваного гостя обнаружила соседка и обо всем рассказала хозяйке квартиры. Экс-сожительница жителя Бяково вызвала полицейских.
По данным следственного управления, расследование уголовного дела находится на завершающей стадии. Состояние опьянения в момент преступления может усугубить вину жителя Бяково.
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