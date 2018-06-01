Под Выгоничами столкнулись маршрутка и легковушка: есть пострадавшие

Крупная авария произошла утром 21 июня в Выгоничском районе.

Как сообщает региональное ГУ МЧС, в начале десятого на дороге местного значения между Кокино и Скуратово столкнулись маршрутное такси и легковой автомобиль.

«По прибытии к месту происшествия в 9.30 пожарно-спасательными подразделениями проводились работы по стабилизации транспортных средств и смыву горюче-смазочных материалов», – рассказали в МЧС, также сообщив, что «в результате ДТП есть пострадавшие».

Информации от ГИБДД о причинах аварии, числе жертв и пострадавших пока не поступало.