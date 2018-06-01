Под Выгоничами столкнулись маршрутка и легковушка: есть пострадавшие
Крупная авария произошла утром 21 июня в Выгоничском районе.
Как сообщает региональное ГУ МЧС, в начале десятого на дороге местного значения между Кокино и Скуратово столкнулись маршрутное такси и легковой автомобиль.
«По прибытии к месту происшествия в 9.30 пожарно-спасательными подразделениями проводились работы по стабилизации транспортных средств и смыву горюче-смазочных материалов», – рассказали в МЧС, также сообщив, что «в результате ДТП есть пострадавшие».
Информации от ГИБДД о причинах аварии, числе жертв и пострадавших пока не поступало.
Новости регионов
Задавайте вопросы, УФАС на связи Реклама на платежках? Только социальная!
В адрес Брянского УФАС России все чаще поступают заявления и обращения от граждан о распространении рекламы на платежных документах для внесения платы за жилищно-коммунальные услуги. Законно ли такое распространение рекламы на платежных документах поясняет заместитель руководителя-начальник отдела естественных монополий и рекламы Наталья Александровна Новикова.
Россия впервые принимает Чемпионат мира по футболу FIFA 2018™, поэтому в стране началась настоящая «Футболомания» – и не случайно именно так называется новая акция «Ростелекома».
Сегодня на станции Брянск-Льговский в торжественной обстановке был открыт новый пешеходный мост через железнодорожные пути.
Ровно год назад, 21 июня 2017 г., в Брянске на улице Горького дом 17 открылся Центр электросетевых услуг ООО «БрянскЭлектро». Наш Центр открыт для граждан и представителей бизнеса и является единым Центром по взаимодействию с потребителями по вопросам оказания электросетевых услуг Компанией на территории города Брянска и Брянской области. Работа Центра построена по принципу «Одно окно», где квалифицированный персонал готов оказать профессиональную консультацию по всему спектру оказываемых услуг.
ГК «Надежда» предлагает выгодно приобрести квартиры в сданных загородных таунхаусах коттеджного поселка «Андреевский парк», расположенный наверху 10-го микрорайона в Брянске. Стоимость элитного жилья – 3 999 000 рублей.
12 марта состоялся старт федерального образовательного проекта «Мама – предприниматель», который продлится 5 дней и по окончании, 16 марта Экспертным Советом будет определена победительница, которой будет вручен приз в сумме 100 тысяч рублей на воплощение бизнес-идеи.