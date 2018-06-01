Под Выгоничами бетономешалка вылетела с трассы и загорелась

Вторая по счету авария произошла утром 21 июня в Выгоничском районе.

О случившемся в соцсетях рассказали очевидцы. По их словам, у поселка Десна «бетономешалка вылетела с трассы и загорелась».

На месте работают медики, полицейские и спасатели.

Официальной информации о ДТП пока не поступало.

Напомним, утром 21 июня в Выгоничском районе также столкнулись маршрутка и легковая иномарка.