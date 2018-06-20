На переходе по Куйбышева в Брянске сбили ребенка

21 июня в Бежицком районе Брянска сбили девочку.

О ДТП, которое произошло в седьмом часу вечера, в соцсетях сообщили очевидцы.

«На улице Куйбышева на нерегулируемом пешеходном переходе на легковой машине сбили девочку. Слава богу, девочка цела, она отделалась испугом и ушибом колена. Надеемся, что после этого случая все-таки нанесут разметку пешеходного перехода! Кстати, оперативно сработала полиция и скорая помощь, быстро приехали», – сообщает автор фото, сделанных на месте происшествия.

«Надо сначала с асфальтом разобраться, а потом разметку нанести», «На том месте водятлы постоянно гоняют, не думая и не замечая, что там присутствуют остановочные пункты, возле которых должны быть обозначены переходы! Особенно вечером от Ульянова до III Интернационала гоняют», – отмечают интернет-пользователи.

Информации от ГИБДД о случившемся пока не поступало.



