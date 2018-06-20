В Брянске на маршрутку отлетела рухнувшая с «КамАЗа» будка

Необычное ДТП произошло утром 22 июня в Брянске.

Как сообщают в соцсетях очевидцы, на улице Объездной на маршрутное такси упала будка, которую в прицепе перевозил водитель «КамАЗа». Падая, будка зацепилась за троллейбусные провода.

«Этот прицеп свалился на маршрутку с «КамАЗа», «Маршрутка в данном случае ни при чем. Перед ней с «КамАЗа» рухнула эта будка. Судя по тому, как дернулись провода, будка зацепилась за контактную сеть и упала», – рассказали очевидцы ДТП.

Происшествие спровоцировало большую пробку.