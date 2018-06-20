В Брянске на маршрутку отлетела рухнувшая с «КамАЗа» будка
Необычное ДТП произошло утром 22 июня в Брянске.
Как сообщают в соцсетях очевидцы, на улице Объездной на маршрутное такси упала будка, которую в прицепе перевозил водитель «КамАЗа». Падая, будка зацепилась за троллейбусные провода.
«Этот прицеп свалился на маршрутку с «КамАЗа», «Маршрутка в данном случае ни при чем. Перед ней с «КамАЗа» рухнула эта будка. Судя по тому, как дернулись провода, будка зацепилась за контактную сеть и упала», – рассказали очевидцы ДТП.
Происшествие спровоцировало большую пробку.
Новости регионов
Задавайте вопросы, УФАС на связи Кредит или рассрочка. В чем разница?
В адрес Брянского УФАС России часто поступают вопросы по поводу рекламирования магазинами услуги беспроцентной рассрочки, которая на деле оказывается кредитом, оформляемым через банк. Насколько законно введение в заблуждение относительно оказываемых услуг ответит заместитель руководителя – начальник отдела естественных монополий и рекламы Наталья Александровна Новикова.
Россия впервые принимает Чемпионат мира по футболу FIFA 2018™, поэтому в стране началась настоящая «Футболомания» – и не случайно именно так называется новая акция «Ростелекома».
Сегодня на станции Брянск-Льговский в торжественной обстановке был открыт новый пешеходный мост через железнодорожные пути.
Ровно год назад, 21 июня 2017 г., в Брянске на улице Горького дом 17 открылся Центр электросетевых услуг ООО «БрянскЭлектро». Наш Центр открыт для граждан и представителей бизнеса и является единым Центром по взаимодействию с потребителями по вопросам оказания электросетевых услуг Компанией на территории города Брянска и Брянской области. Работа Центра построена по принципу «Одно окно», где квалифицированный персонал готов оказать профессиональную консультацию по всему спектру оказываемых услуг.
ГК «Надежда» предлагает выгодно приобрести квартиры в сданных загородных таунхаусах коттеджного поселка «Андреевский парк», расположенный наверху 10-го микрорайона в Брянске. Стоимость элитного жилья – 3 999 000 рублей.
12 марта состоялся старт федерального образовательного проекта «Мама – предприниматель», который продлится 5 дней и по окончании, 16 марта Экспертным Советом будет определена победительница, которой будет вручен приз в сумме 100 тысяч рублей на воплощение бизнес-идеи.