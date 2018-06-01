Житель Подмосковья приехал в Брянск, чтобы сбыть 110 граммов героина

37-летний житель Подмосковья делал в Брянске закладки с героином.

Как сообщили в региональной прокуратуре, днем 7 ноября 2017 года мужчина привез из Московской области в Брянск 50 пакетиков со 110 граммами героина.

В Володарском районе он успел разложить пять свертков для продажи – вскоре его задержали полицейские.

Уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков рассмотрит Володарский районный суд Брянска. Жителю Подмосковья грозит до 20 лет заключения.