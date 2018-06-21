На Есенина в Брянске горел сарай

Необычного гостя встретили охранники троллейбусно-трамвайного предприятия в областном центре 21 июня – к ним приблудился маленький утенок, проинформировало сообщество «Смоленского городского электротранспорта» в соцсети.

19 июня в Смоленске на остановке «улица Багратиона» произошел неприятный случай – едва не пострадала пенсионерка, выходившая из трамвая; ее зажало дверью, информирует сообщество «Смоленский транспорт» в соцсети.

– АПХ «Мираторг», крупнейший производитель говядины в России, сообщает, что увеличил маточное поголовье КРС специализированной породы абердин-ангус в рамках межрегионального проекта до 231 тыс. голов.

11-летняя девочка услышала в свой адрес нецензурную брань от 54-летнего отца одноклассницы, жителя деревни Болтутино Глинковского района, сообщила пресс-служба прокуратуры области.

Потребителей 45 домов Промышленного района переподключили к другой теплосети, в связи с этим у них снова есть горячая вода, сообщили в пресс-службе смоленского филиала «Квадра».

Сразу шесть машин столкнулись на улице Верхний Волок в областном центре 22 июня, сообщает паблик drive 2 smolensk в соцсети.

Другие новости по теме:

Другие новости по теме:

По данным МЧС, пострадавших нет. Причину возгорания установят эксперты.

Пожарные прибыли на место в 11.28, через пять минут после вызова. Сарай размером 3 на 4 метра горел по всей площади. Потушить его удалось в 11.34.

Как сообщает региональное ГУ МЧС, в начале двенадцатого загорелся частный сарай по улице Есенина.

Актуальные темы

Новости партнёров



Задавайте вопросы, УФАС на связи Кредит или рассрочка. В чем разница? В адрес Брянского УФАС России часто поступают вопросы по поводу рекламирования магазинами услуги беспроцентной рассрочки, которая на деле оказывается кредитом, оформляемым через банк. Насколько законно введение в заблуждение относительно оказываемых услуг ответит заместитель руководителя – начальник отдела естественных монополий и рекламы Наталья Александровна Новикова.

Программа лояльности «Ростелекома» удостоена наград в двух номинациях премии Loyalty Awards Russia 2018 В Москве состоялась церемония награждения лучших проектов ежегодной премии Loyalty Awards Russia 2018 – наград в двух номинациях удостоена компания «Ростелеком». Организаторами премии являются Международная ассоциация специалистов по управлению клиентским опытом (ICXC) и отраслевой портал «Библиотека лояльности», стратегический партнер – Forrester Research.

Новый пешеходный мост открыли на станции Брянск-Льговский Сегодня на станции Брянск-Льговский в торжественной обстановке был открыт новый пешеходный мост через железнодорожные пути.

Энергетики Брянскэнерго работают в режиме повышенной готовности 22 июня в связи с ухудшением погодных условий в филиале ПАО «МРСК Центра»-«Брянскэнерго» введён режим повышенной готовности.

Готовые квартиры в таунхаусах «Надежды» по 3 999 000 рублей ГК «Надежда» предлагает выгодно приобрести квартиры в сданных загородных таунхаусах коттеджного поселка «Андреевский парк», расположенный наверху 10-го микрорайона в Брянске. Стоимость элитного жилья – 3 999 000 рублей.

