В Белых Берегах сгорела машина

Днем 22 июня загорелась машина в Белых Берегах.

Как сообщает региональное ГУ МЧС, пожар произошел во втором часу на улице Рыбхоз.

Чтобы добраться до места вызова, пожарным потребовалось три минуты – к тушению они приступили в 13.21. К этому времени легковой автомобиль горел по всей площади. Его потушили в 13.25.

В результате пожара никто не пострадал. Его причина устанавливается.