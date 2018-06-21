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Мужчина почувствовал себя плохо и разбил лицо у ЦУМа в Брянске

Опубликовано Сегодня, 09:00

Днем 22 июня мужчина потерял сознание и упал у ЦУМа в Советском районе Брянска.

О случившемся в соцсетях рассказали очевидцы. По их словам, покупатель вышел из универмага на улицу, где почувствовал себя плохо. Он упал на тротуар и разбил лицо.

«Разбил бровь, нос, наверное, сломал, все губы внутри, там много очень было крови… Ребята, проходившие мимо, помогли, вот таким людям надо медали давать!» – сообщают очевидцы.

Прохожие вызвали спасателей и скорую – пострадавшего доставили в больницу.


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