Белорусы везли через Брянскую область запрещенное мясо из Бразилии
В Брянской области предотвратили ввоз в Россию крупной партии запрещенного мяса.
Как сообщает региональное Управление Россельхознадзора, в пункте пропуска Красный Камень при досмотре багажного отделения пассажирского автобуса сообщением Гомель –Москва пограничники обнаружили около 500 килограммов замороженной говядины.
Водитель пояснил, что говядину погрузили в автобус в Гомеле для последующей продажи в Москве.
Мясо перевозилось в картонных коробках и полиэтиленовых пакетах с грубым нарушением условий транспортировки. Ветеринарные документы, подтверждающие его качество и безопасность, отсутствовали.
Производителем мяса оказалась бразильская компания S.I.F. 177 MATABOI ALIMENTOS LTDA. Как пояснили в Россельхознадзоре, в связи с выявлением β адреностимулятора рактопамина введены временные ограничения на ввоз в Россию говядины и говяжьих субпродуктов из Бразилии.
Брянские инспекторы вернули мясо в Белоруссию.
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