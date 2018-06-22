У «Аэропарка» в Брянске сбили пешехода

Мужчина пострадал в результате ДТП у ТРЦ «Аэропарк» в Брянске.

Как сообщают в соцсетях очевидцы, вечером 23 июня пешехода сбил водитель легковой машины. По их словам, пострадавшего доставили в больницу с тяжелыми травмами.

«Там сильные, тяжелые переломы. Скорая забрала его. Все у него будет хорошо. А который сбил – он уехал с места происшествия!» – рассказали очевидцы.

Официальной информации о случившемся пока не поступало.