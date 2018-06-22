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Ураган валил в Брянске деревья и оставил горожан без света

Опубликовано Сегодня, 10:27

23 июня на Брянск обрушился ураган.

«По традиции» из-за отсутствия ливневой канализации дороги и дворы областного центра ушли под воду, также в Брянске прошел град. Сильный ветер валил деревья. Сотни горожан остались без электричества.

В воскресенье, 24 июня, коммунальщики устраняют последствия непогоды.









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