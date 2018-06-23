На Фосфоритной в Брянске сгорела легковая машина

Трагедия случилась в Сафонове Смоленской области 24 июня, погиб 54-летний мужчина, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

ДТП с участием автомобиля Chevrolet Aveo произошло в деревне Черепово Хиславичского района 24 июня, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

Пользователи соцсетей рассказали о происшествии, которое случилось в 15-м микрорайоне Рославля, где дерево рухнуло на теплотрассу и зависло над автодорогой.

Исчезнувшая три дня назад жительница Смоленска Екатерина Морозова нашлась, она жива и невредима, сообщили 25 июня на официальной странице ПСО «Сальвар» в соцсети.

Жители Вязьмы пожаловались на гибель рыбы в местной реке, сообщил паблик «Черный список. Вязьма» в соцсети.

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По данным МЧС, пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

Как сообщает региональное ГУ МЧС, пожар произошел около двух часов ночи 25 июня на улице Фосфоритной. Пожарные добирались до места вызова пять минут, прибыв в 2.01. К этому времени автомобиль горел по всей площади. Потушить его удалось в 2.05.

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