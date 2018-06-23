На Воровского в Брянске тушили пожар в подъезде
24 июня произошел пожар в Володарском районе Брянска.
По информации регионального ГУ МЧС, в 10.36 поступило сообщение о возгорании на лестничной клетке многоквартирного дома по улице Воровского. В 10.41 пожарные прибыли на место – пламя распространилось на площади 2 квадратных метра. Дальнейшее распространение огня удалось предотвратить.
Пожар на лестничной клетке потушили в 10.48. Пострадавших нет, сообщает МЧС. Причина возгорания устанавливается.
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