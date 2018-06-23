Под Брянском больше часа тушили дом: погиб мужчина

Крупный пожар произошел вечером 24 июня в Брянском районе.

Как сообщает региональное ГУ МЧС, в седьмом часу загорелся частный дом по улице Лесной в Журиничах. Пожарные прибыли на место в 18.40, через девять минут после вызова. К этому времени жилой дом горел по всей площади.

На тушение ушло более часа – дом потушили в 19.55.

По данным МЧС, «в результате пожара есть пострадавший». Очевидцы сообщают, что при пожаре погиб 52-летний мужчина.

Причина возгорания устанавливается.